Cеть сейсмостанций у Байкала сократят из-за нехватки денег

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Четверть сейсмостанций в трех регионах России в сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне закроют в этом году из-за нехватки финансирования. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН Елена Кобелева, передает Ircity.

«Получив финансирование в этом году, мы всплакнули. 25 января нам пришло распоряжение от [Единой] геофизической службы о закрытии 25% станций и сокращении 25% сотрудников. В нашем регионе — это семь станций», — сказала она.

Как уточняет портал, сейчас в состав Байкальского филиала ЕГС входят 27 сейсмических станций, они расположены на территории Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Станции регистрируют подземные толчки и собирают всю информацию об энергетическом классе землетрясений, глубине, на которой находится эпицентр и т.д.

Кобелева пояснила, что филиал получает финансирование от Минобрнауки по двум статьям: научные направления и уникальная научная установка. В последнем случае речь идет о средствах для работы сети сейсмических станций и ультразвуковых комплексов.

«Вот эта [вторая] статья расходов не индексировалась с 2016 года. Коммунальные платежи растут, зарплаты растут, на ремонт помещений для сейсмостанций деньги не выделяются, никакие целевые субсидии на модернизацию оборудования не выделяются», — сообщила Кобелева.

Она также добавила, что некоторые сейсмостанции в последние годы перевели на работу в качестве пунктов мониторинга. Раньше там работали сотрудники, которые находились на станции постоянно и в любой момент могли устранить возникшие неполадки, но сейчас пункты работают в автономном режиме — сотрудников Байкальского филиала ЕГС там нет, сказала директор.

По словам Кобелевой, сотрудники филиала написали письмо в администрацию президента, которое оттуда перенаправили в Минобрнауки. «Нам там говорят: «Вы довели недостоверную информацию, мы вам все увеличили», — заявила она.

Кобелева рассказала, что на 2024 год запланировано финансирование в объеме 49 млн руб. при 53 млн руб. годом ранее. Нехватку средств она оценила примерно в 15 млн руб., подчеркнув, что при покрытии дефицита средств хватит только на поддержание работы станций, а на развитие — нет.