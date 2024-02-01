Полицейские пресекли заезд дрифтеров по льду Москвы-реки. Видео
Полицейские провели рейд по акватории Москвы-реки в районе Новорижского моста и составили 19 административных протоколов на дрифтеров.
«Установлено, что так называемые дрифтеры устраивали заезды по льду Москвы-реки вокруг острова Прибойный, где движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне запрещены», — говорится в сообщении.
Нарушителям вменили нарушение статьи 8.42 КоАП, в которой идет речь о нарушении на прибрежной защитной полосе водного объекта или в водоохранной зоне. Она предусматривает для граждан штраф до 4,5 тыс. руб.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло