Полицейские пресекли заезд дрифтеров по льду Москвы-реки. Видео

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Полицейские провели рейд по акватории Москвы-реки в районе Новорижского моста и составили 19 административных протоколов на дрифтеров.

«Установлено, что так называемые дрифтеры устраивали заезды по льду Москвы-реки вокруг острова Прибойный, где движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне запрещены», — говорится в сообщении.

Нарушителям вменили нарушение статьи 8.42 КоАП, в которой идет речь о нарушении на прибрежной защитной полосе водного объекта или в водоохранной зоне. Она предусматривает для граждан штраф до 4,5 тыс. руб.