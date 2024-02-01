Орбан показал фото с закрытой встречи лидеров ЕС перед решением по помощи Киеву

Орбан показал фото с закрытой встречи с лидерами ЕС о €50 млрд для Киева

Фото: PM_ViktorOrban / X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фотографию с закрытой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Непринужденный утренний разговор перед саммитом ЕС», — написал Орбан.

1 февраля в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором государства — участники объединения согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС, ее утвердили лидеры всех 27 стран.

До голосования главы Евросовета и Еврокомиссии и лидеры стран провели консультации с участием Орбана. По информации Reuters, они усилили давление на политика, предложив ему «выбрать сторону» в конфликте России и Украины. Венгерский премьер по прибытии на саммит отказался от общения с журналистами. Он присутствовал в зале при официальном голосовании.

Орбан долгое время выступал против согласования помощи Украине, Венгрия была единственной страной из членов ЕС, не дававшей своего разрешения. Премьер обещал не согласовывать помощь, если не будет создан специальный денежный фонд для выделения такой поддержки вне рамок бюджета ЕС.

«Выделять €50 млрд из бюджета ЕС заранее на четыре года — это нарушение суверенитета и национальных интересов», — отметил политик.