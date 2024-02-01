В Дагестане опровергли включение песни Shaman в школьную программу

Shaman (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Минобрнауки Дагестана опровергло информацию, что на Северном Кавказе школьники будут начинать учебный день с прослушивания песни Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский», cообщает центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на ведомство.

«Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни «Я русский» в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня «Я русский» не входит», — говорится в сообщении.

В ЦУР добавили, что аналитики фиксируют распространение этой фейковой новости в соцсетях и мессенджерах.

«Авторы рассылки утверждают, что с 23 февраля школьники шести регионов, в том числе и Дагестана, будут начинать свой учебный день с прослушивания песни артиста Shaman «Я русский». Подобные сообщения не соответствуют действительности», — пояснили в центре управления региона.

Там также отметили, что такие сообщения фиксируются в разных регионах России, и напомнили о распространении фейковой новости о том, что «глава Чечни Рамзан Кадыров якобы выступил с инициативой о включении песни в воспитательную программу школ».

Песня «Я русский» — одна из самых популярных в репертуаре Shaman. Она вышла летом 2022 года, клип в YouTube к 1 февраля 2024 года набрал около 49 млн просмотров.

К музыканту уже возникали претензии из-за произведения. В феврале 2023 года на Дронова подали заявление об экстремизме. По словам певца, «некий гражданин» из Тульской области сообщил в правоохранительные органы, что песня «Я русский» разжигает межнациональную рознь. Shaman тогда написал разъяснительную записку. 31 января 2024 года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что «у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству».

Ярославу Дронову 32 года, под псевдонимом Shaman он начал выступать в 2020 году.