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На Shaman’а подали заявление об экстремизме за песню «Я русский»

Певец Shaman сообщил, что на него подали заявление об экстремизме за песню «Я русский»
Ярослав Дронов (творческий псевдоним &mdash; Shaman)
Ярослав Дронов (творческий псевдоним — Shaman) (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним — Shaman) подали заявление об экстремизме. Об этом музыкант сообщил в телеграм-канале.

По его словам, заявление написал «некий гражданин» из Тульской области. Он счел, что песня Дронова «Я русский» разжигает межнациональную рознь.

По требованию уголовного розыска Дронов написал разъяснительную записку. «Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей родиной», — говорится в ней. По словам певца, до выхода композиция «прошла все необходимые проверки».

«Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я русский», — подытожил музыкант.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тульской области.

Дронову 31 год, он родился в городе Новомосковске Тульской области. В 2014 году он занял второе место в третьем сезоне шоу «Голос», а в 2020-м начал выступать под псевдонимом Shaman. Песня «Я русский» вышла летом 2022 года, клип на нее на YouTube к 27 февраля 2023 года набрал около 28 млн просмотров.

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После начала военной операции на Украине Shaman не раз пел на патриотических концертах, а этой зимой выступал в Луганске, Мариуполе и Геническе.

Теги
певец экстремизм Тульская область музыка
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