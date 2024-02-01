«Грузинская мечта» предложила на пост премьера бывшего лидера партии
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула своего бывшего председателя Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата в премьер-министры Грузии, сообщает телеканал «Рустави 2».
«На восьмом съезде «Грузинской мечты» делегаты партии единогласно выразили поддержку Кобахидзе как новому премьер-министру Грузии», — говорится в сообщении.
Экс-глава правительства Ираклий Гарибашвили в свою очередь стал председателем «Грузинской мечты».
Отвечая на вопросы журналистов, Кобахидзе выразил надежду, что сможет «должным образом оправдать ожидания команды». «Перед нами очень важные задачи, и сплоченность команды в этом случае является ключевым моментом», — сказал он.
Кобахидзе заявил, что не планирует никаких перестановок в кабмине и предложил всем министрам остаться на своих постах. Единственная перестановка будет в Минобороны, поскольку глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе изъявил желание уйти из политики. На его место будет выдвинута кандидатура Ираклия Чиковани, пояснил Кобахидзе.
Ираклию Кобахидзе 46 лет. С января 2021 года он был председателем «Грузинской мечты», а ранее занимал должность исполнительного секретаря партии. В 2020 году он привел партию к победе на парламентских выборах, будучи главой избирательного штаба. Ранее — с 2016 по 2019 год — Кобахидзе был спикером грузинского парламента.
29 января бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. На специальном брифинге он объявил, что принял предложение возглавить правящую партию.
«В команде множество успешных лидеров, и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи — осенью мы выберем новый парламент, и «Грузинская мечта» должна подготовиться к тому, чтобы убедительно победить на выборах», — сказал он.
Гарибашвили также отметил, что «бескомпромиссно защищал интересы» страны и народа и гордится результатами своей работы на посту премьера.
Ранее телеканалы Imedi и Rustavi2 сообщили со ссылкой на источники, что премьер Грузии планировал поменяться местами с на тот момент лидером «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе. Решение было принято на политсовете партии 24 января, его планировали огласить 1 февраля.
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