«Грузинская мечта» предложила на пост премьера бывшего лидера партии

Ираклий Кобахидзе (Фото: Давид Мдзинаришвили / Reuters)

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула своего бывшего председателя Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата в премьер-министры Грузии, сообщает телеканал «Рустави 2».

«На восьмом съезде «Грузинской мечты» делегаты партии единогласно выразили поддержку Кобахидзе как новому премьер-министру Грузии», — говорится в сообщении.

Экс-глава правительства Ираклий Гарибашвили в свою очередь стал председателем «Грузинской мечты».

Отвечая на вопросы журналистов, Кобахидзе выразил надежду, что сможет «должным образом оправдать ожидания команды». «Перед нами очень важные задачи, и сплоченность команды в этом случае является ключевым моментом», — сказал он.

Кобахидзе заявил, что не планирует никаких перестановок в кабмине и предложил всем министрам остаться на своих постах. Единственная перестановка будет в Минобороны, поскольку глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе изъявил желание уйти из политики. На его место будет выдвинута кандидатура Ираклия Чиковани, пояснил Кобахидзе.

Ираклию Кобахидзе 46 лет. С января 2021 года он был председателем «Грузинской мечты», а ранее занимал должность исполнительного секретаря партии. В 2020 году он привел партию к победе на парламентских выборах, будучи главой избирательного штаба. Ранее — с 2016 по 2019 год — Кобахидзе был спикером грузинского парламента.

29 января бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. На специальном брифинге он объявил, что принял предложение возглавить правящую партию.

«В команде множество успешных лидеров, и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи — осенью мы выберем новый парламент, и «Грузинская мечта» должна подготовиться к тому, чтобы убедительно победить на выборах», — сказал он.

Гарибашвили также отметил, что «бескомпромиссно защищал интересы» страны и народа и гордится результатами своей работы на посту премьера.

Ранее телеканалы Imedi и Rustavi2 сообщили со ссылкой на источники, что премьер Грузии планировал поменяться местами с на тот момент лидером «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе. Решение было принято на политсовете партии 24 января, его планировали огласить 1 февраля.