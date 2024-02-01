 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ВТБ пообещал вернуть деньги, списанные во время сбоя в метро Москвы

ВТБ: деньги, списанные при сбое в метро и автобусах Москвы, будут возвращены
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средства, которые были списаны с банковской карты во время сбоя с оплатой в московском транспорте, автоматически вернутся на счет пассажира, сообщили дептрансу в пресс-службе ВТБ.

«Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Банк принес извинения, а также попросил оплачивать проезд по биометрии, карте «Тройка» или покупать билеты, пока компания работает над устранением проблем.

Дептранс позднее сообщил, что причины сбоя устранены, оплата банковскими картами за проезд принимается как обычно и работает штатно.

В Москве произошел сбой с оплатой картами в метро и автобусах
Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», утром 1 февраля на нескольких станциях метро пассажиры не могли оплатить проезд картами.

На некоторых станциях серой и зеленой веток при попытке оплаты пассажирам приходило уведомление, что на карте недостаточно средств, при этом деньги списывались, а турникеты не открывались.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Теги
Москва ВТБ транспорт Дептранс
Материалы по теме
В Москве произошел сбой с оплатой картами в метро и автобусах
Финансы
Москвичи смогут оставить пожелания о температуре в вагонах метро
Общество
В Стамбуле буровая машина пробила дыру в тоннеле метро. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
МИД Финляндии «перевел» Россию в Азию и Океанию Политика, 15:20
€50 млрд для Украины: как Брюссель добивался согласия Будапешта Политика, 15:15
Дума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки» Общество, 15:14
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России Пресс-релиз, 15:12
В США объяснили, почему поставка нефти из России не попала под санкции Финансы, 15:08
«Грузинская мечта» предложила на пост премьера бывшего лидера партии Политика, 15:08
Тарасова заявила, что ее отношение к Тутберидзе изменилось из-за Валиевой Спорт, 15:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Госдума приняла в третьем чтении закон о «наливайках» Недвижимость, 15:05
Следователи идентифицировали тела погибших при крушении Ил-76 Политика, 15:04
В Кремле заявили, что не знают подробности задержания бывшего губернатора Политика, 15:03
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 15:00
Следователи идентифицировали останки погибших в крушении Ил-76⁠ Политика, 14:50
Выручка Adidas сократилась на €1 млрд после девальвации песо в Аргентине Инвестиции, 14:47
Все модели Lada получили моторы Евро-5. Цены не изменились Авто, 14:44