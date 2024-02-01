ВТБ: деньги, списанные при сбое в метро и автобусах Москвы, будут возвращены

ВТБ пообещал вернуть деньги, списанные во время сбоя в метро Москвы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средства, которые были списаны с банковской карты во время сбоя с оплатой в московском транспорте, автоматически вернутся на счет пассажира, сообщили дептрансу в пресс-службе ВТБ.

«Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Банк принес извинения, а также попросил оплачивать проезд по биометрии, карте «Тройка» или покупать билеты, пока компания работает над устранением проблем.

Дептранс позднее сообщил, что причины сбоя устранены, оплата банковскими картами за проезд принимается как обычно и работает штатно.

По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», утром 1 февраля на нескольких станциях метро пассажиры не могли оплатить проезд картами.

На некоторых станциях серой и зеленой веток при попытке оплаты пассажирам приходило уведомление, что на карте недостаточно средств, при этом деньги списывались, а турникеты не открывались.