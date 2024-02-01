Коррупционный скандал в ВСУ вызвал резкую реакцию в конгрессе США

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Несколько членов американского конгресса, который решает вопрос о продолжении помощи Украине, выступили с критикой этих расходов после недавнего коррупционного скандала в ВСУ, сообщает издание The American Conservative.

«Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, — то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была прачечной по отмыванию грязных денег для грязных политиков», — сказал конгрессмен от Монтаны, республиканец Мэтт Розендейл.

«Это действительно отвратительно. Эти деньги были бы полезнее здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому на самом деле принадлежат эти средства», — прокомментировал скандал конгрессмен от Аризоны, член Республиканской партии Эли Крэйн.

Конгрессвумен от Колорадо, также представляющая Республиканскую партию, Лорен Боберт высказала мнение, что США не имеют «реального контроля» над более $100 млрд, которые были отправлены Киеву. Она призвала провести комплексный аудит и прекратить помощь. По ее мнению, Вашингтону следует уделять больше внимания безопасности американских границ. «Америка прежде всего», — заключила Боберт.

28 января 2024 года бывшего и действующего руководителей одного из департаментов Минобороны и коммерческого директора компании «Львовский арсенал» заподозрили в хищении почти 1,5 млрд грн при закупке 100 тыс. минометных снарядов для ВСУ. Об этом сообщили офис генерального прокурора, СБУ и Минобороны Украины.

По данным «Украинской правды» и Censor.net, речь идет об Александре Лиеве, бывшем руководителе департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники оборонного ведомства, нынешнем начальнике этого департамента Тоомасе Нахкуре и топ-менеджере «Львовского арсенала» Юрии Збитневе.

По версии следствия, в 2022 году чиновники Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии боеприпасов с «Львовским арсеналом» и отправили ему всю сумму. Часть средств была направлена иностранной компании, которая должна была поставить заказанные снаряды на Украину.

Тем не менее на Украину снаряды так и не попали, а полученные средства иностранная фирма «вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры за границей», уточнили в Генпрокуратуре. «Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков», — добавили в ведомстве. Похищенные средства были арестованы.