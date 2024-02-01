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Финансы ,  
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Минфин уточнил стадию решения о контроле банками геолокации клиентов

Минфин: решение отслеживать геолокацию клиентов банками пока не принято
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Предложение обязать банки отслеживать геолокацию клиентов мобильного приложения предстоит обсудить, решение еще не принято, сообщили «Известиям» в Минфине.

Пока никаких решений по инициативе не принято, сообщили в ведомстве, заверив, что вопрос нужно обсудить с другими ведомствами и участниками профессионального сообщества.

Федеральная налоговая служба также сообщила, что проект разработали, чтобы запустить обсуждение механизма. Позднее поправки могут доработать или признать нецелесообразными, добавили в ФНС.

Минфин предложил банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации
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Фото:Guido Kirchner / Dpa / Global Look Press

Согласно проекту, банки обяжут на постоянной основе следить за геолокацией клиента — из какого государства он заходит в онлайн-банк. Если выяснится, что в основном он пользуется услугами из-за границы, банк должен запросить дополнительную информацию о месте проживания.

В случае если клиент не предоставит документы, банк будет вправе приостановить выполнение операций по счету и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

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Минфин геолокация интернет-банки
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