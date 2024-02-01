Минфин уточнил стадию решения о контроле банками геолокации клиентов
Предложение обязать банки отслеживать геолокацию клиентов мобильного приложения предстоит обсудить, решение еще не принято, сообщили «Известиям» в Минфине.
Пока никаких решений по инициативе не принято, сообщили в ведомстве, заверив, что вопрос нужно обсудить с другими ведомствами и участниками профессионального сообщества.
Федеральная налоговая служба также сообщила, что проект разработали, чтобы запустить обсуждение механизма. Позднее поправки могут доработать или признать нецелесообразными, добавили в ФНС.
Согласно проекту, банки обяжут на постоянной основе следить за геолокацией клиента — из какого государства он заходит в онлайн-банк. Если выяснится, что в основном он пользуется услугами из-за границы, банк должен запросить дополнительную информацию о месте проживания.
В случае если клиент не предоставит документы, банк будет вправе приостановить выполнение операций по счету и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
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