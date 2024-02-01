На трассе в Свердловской области произошло массовое ДТП
В Богдановичском районе Свердловской области на 78-м км трассы между Екатеринбургом и Тюменью столкнулись девять машин, из них пять грузовых, сообщили «РБК Тюмень» в ГИБДД Свердловской области.
В ГИБДД сообщили о двух пострадавших, которые уже доставлены в больницу. Органами внутренних дел назначено проведение процессуальной проверки.
В середине января в Пестречинском районе в Татарстане тоже произошло массовое ДТП — на 858-м км трассы М-7 менее чем за два часа произошло семь ДТП с участием 20 автомобилей, один человек пострадал.
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