На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 20 машин
В Пестречинском районе в Татарстане на 858-м км трассы М-7 менее чем за два часа произошло семь ДТП с участием 20 автомобилей, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.
«19 января 2024 года в период времени с 7:15 до 9:00 на 858-м км автодороги Москва — Уфа М7 «Волга» на территории Пестречинского района Республики Татарстан в направлении г. Москвы произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием порядка 20 единиц транспортных средств. Имеется один пострадавший, госпитализирован», — говорится в сообщении.
В связи с плохими погодными условиями на трассах М-5 и М-12 введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств. На остальных автодорогах — для грузового транспорта и пассажирских автобусов.
Заместитель начальника ГИБДД Татарстана Айрат Самигуллин сообщал, что в Татарстане из-за сильного ухудшения погоды с 15 по 17 января на дорогах в ДТП погибли восемь человек.
3 января в Татарстане в авариях погибли шестилетняя девочка и взрослый мужчина. Еще двое детей пострадали.
С 3 по 4 января в Казани произошло 160 ДТП. За 3 января были задержаны восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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