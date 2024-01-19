На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 20 машин

МВД: на трассе М-7 в Татарстане за утро произошло семь ДТП, есть пострадавший

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В Пестречинском районе в Татарстане на 858-м км трассы М-7 менее чем за два часа произошло семь ДТП с участием 20 автомобилей, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

«19 января 2024 года в период времени с 7:15 до 9:00 на 858-м км автодороги Москва — Уфа М7 «Волга» на территории Пестречинского района Республики Татарстан в направлении г. Москвы произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием порядка 20 единиц транспортных средств. Имеется один пострадавший, госпитализирован», — говорится в сообщении.

В связи с плохими погодными условиями на трассах М-5 и М-12 введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств. На остальных автодорогах — для грузового транспорта и пассажирских автобусов.

Заместитель начальника ГИБДД Татарстана Айрат Самигуллин сообщал, что в Татарстане из-за сильного ухудшения погоды с 15 по 17 января на дорогах в ДТП погибли восемь человек.

3 января в Татарстане в авариях погибли шестилетняя девочка и взрослый мужчина. Еще двое детей пострадали.

С 3 по 4 января в Казани произошло 160 ДТП. За 3 января были задержаны восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения.