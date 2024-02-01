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Бизнес ,  
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Минфин внес в правительство проект о регистрации бизнеса онлайн

Минфин: в правительство внесен проект решения об электронной регистрации бизнеса
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минфин направил в правительство проект постановления о регистрации бизнеса онлайн, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники эксперимента смогут зарегистрировать бизнес в электронном виде, дистанционно открыть счет и получить электронную подпись без личного присутствия.

Воспользоваться услугой «Старт бизнеса онлайн» могут физические лица при регистрации ИП, а также решившие создать ООО с единственным учредителем.

Для этого нужно выбрать банк, где будет открыт расчетный счет, дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи, а также направить документы для открытия бизнеса в ФНС или сервис банка — участника эксперимента.

Участие в эксперименте добровольно, он продлится до 1 января 2025 года. Срок начала установит правительство.

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Фото:Drazen Zigic / Shutterstock

Минфин предложил провести эксперимент по открытию бизнеса удаленно еще летом 2023 года. Тогда речь шла о других сроках — с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года.

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