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Власти опробуют регистрацию бизнеса «в один клик»

Минфин предложил провести эксперимент по электронной регистрации бизнеса
Эксперимент позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям зарегистрировать бизнес без личной подачи документов и начать пользоваться расчетным счетом за один день
Фото: Drazen Zigic / Shutterstock
Фото: Drazen Zigic / Shutterstock

Минфин предложил провести эксперимент для компаний и индивидуальных предпринимателей по удаленной регистрации бизнеса; проект постановления опубликован на портале правовых актов.

Предполагается, что участники смогут выбрать банк для открытия расчетного счета, начать пользоваться им и вести бизнес за один день, говорится в пояснительной записке к документу. Для этого придется получить электронную подпись. Сейчас зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно за три рабочих дня при условии личной подачи документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) или подачи в электронном виде.

Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года, а координатором станет Федеральная налоговая служба. На первом этапе (с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2024 года) Минфин предлагает включить в эксперимент Сбербанк, на втором (с 1 мая 2024-го по 31 мая 2025-го) — и другие финансовые организации.

Открыть бизнес без личного присутствия смогут клиенты соответствующего банка или пользователи единой биометрической системы. Минфин отмечает, что участие в эксперименте добровольное. Его целями авторы называют «повышение эффективности дистанционного взаимодействия между предпринимателями, компаниями, банками и ФНС».

В начале июля группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на электронный адрес вместо физического, который будет сформирован в «специальной государственной информационной системе при создании учетной записи». Этот адрес будет указан в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, как и электронная почта для связи. Авторы отметили, что многим компаниям, работающим удаленно, не нужны физические офисы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минфин регистрация бизнеса ФНС индивидуальные предприниматели компании
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