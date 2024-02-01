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Осквернившему мемориал блокаде Ленинграда в Ереване предъявили обвинение

СК Армении обвинил осквернившего памятник блокадникам в разжигании ненависти
Здание Следственного комитета Армении
Здание Следственного комитета Армении (Фото: ArmInvestigative / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет Армении предъявил обвинение мужчине, осквернившему мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване, по статье о разжигании ненависти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее армянский СК сообщил, что завел дело о хулиганстве.

«Жителю Еревана предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды)», — говорится в сообщении.

ArmTimes пишет, что обвиняемый пытался покинуть страну 31 января. Его арестовали и доставили в следственный изолятор в Ереване.

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29 января портал «Sputnik Армения» опубликовал видео, на котором мужчина сбрасывает венки с мемориала. Цветы к памятнику возложили общественники и российские дипломаты 26 января, за день до даты, когда отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады.

По информации издания, мужчина не только опрокинул венки, но и сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом.

Российский МИД осудил акт вандализма и выразил надежду, что власти не допустят подобных инцидентов. По словам главы ведомства Марии Захаровой, такие «выходки» способствуют развязыванию «кампании по очернению России».

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Теги
Армения мемориал блокада Ленинграда обвинение
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В Ереване мужчина скинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда
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