Суд оштрафовал Google на ₽800 тыс. за видео о наркотиках и суициде
Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тыс. руб. за отказ удалить с YouTube видео с информацией, запрещенной к распространению в России, в том числе о покупке наркотиков и способах суицида, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.
Роскомнадзор провел мониторинг 8 и 11 сентября 2023 года. Регулятор нашел видео о способах самоубийства, местах покупки наркотиков, психотропных веществ и алкоголя в ночное время.
В видео также была информация об азартных играх и подстрекательство несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. По мнению ведомства, Google не приняла меры по удалению материалов.
Компанию уже штрафовали за неудаление запрещенной информации. В декабре 2023 года Google выписали штраф на ту же сумму — 800 тыс. руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
В России в 2021 году приняли поправки в так называемый закон «о самоконтроле социальных сетей». Владельцев интернет-площадок, на который пользователи создают страницы на русском языке и чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязали не допускать использование своего ресурса в противоправных целях.
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