 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд оштрафовал Google на ₽800 тыс. за видео о наркотиках и суициде

Google оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление видео о наркотиках и суициде
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тыс. руб. за отказ удалить с YouTube видео с информацией, запрещенной к распространению в России, в том числе о покупке наркотиков и способах суицида, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Роскомнадзор провел мониторинг 8 и 11 сентября 2023 года. Регулятор нашел видео о способах самоубийства, местах покупки наркотиков, психотропных веществ и алкоголя в ночное время.

В видео также была информация об азартных играх и подстрекательство несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. По мнению ведомства, Google не приняла меры по удалению материалов.

Cуд в Москве выписал Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Компанию уже штрафовали за неудаление запрещенной информации. В декабре 2023 года Google выписали штраф на ту же сумму — 800 тыс. руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

В России в 2021 году приняли поправки в так называемый закон «о самоконтроле социальных сетей». Владельцев интернет-площадок, на который пользователи создают страницы на русском языке и чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязали не допускать использование своего ресурса в противоправных целях.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Теги
Google штраф YouTube Роскомнадзор
Материалы по теме
Google обязали вернуть приложение 2ГИС в сервис Google Play
Технологии и медиа
Google уволил сотни сотрудников из-за давления конкурентов
Технологии и медиа
В США потребовали запретить полиции «цифровой розыск» через Google
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
В WADA заявили, что команда юристов подвела Валиеву Спорт, 10:43
В Дагестане загорелся ЦУМ Общество, 10:40
Два самолета столкнулись в японском аэропорту Общество, 10:34
Устали жить по чужому сценарию? Как самому переписать эти установки Pro, 10:33
Школу на 1,2 тыс. мест в Сосенском достроят до конца года Город, 10:28
Взыскание долгов: что изменится для должников с 1 февраля 2024 года Инвестиции, 10:27
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 10:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Суд оштрафовал Google на ₽800 тыс. за видео о наркотиках и суициде Общество, 10:23
Что изменится в законах о недвижимости в феврале 2024 года РБК Недвижимость, 10:20
Ефимов рассказал о новом масштабном инвестпроекте на севере Москвы Город, 10:05
Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии» Технологии и медиа, 10:01
Девелоперы стали реже переносить сроки ввода новостроек Недвижимость, 10:00
Они нам угрожают: в чем разрушительная сила Apple, Amazon, Microsoft и Go Pro, 09:50
Состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала года Экономика, 09:48