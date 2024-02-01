Google оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление видео о наркотиках и суициде

Суд оштрафовал Google на ₽800 тыс. за видео о наркотиках и суициде

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тыс. руб. за отказ удалить с YouTube видео с информацией, запрещенной к распространению в России, в том числе о покупке наркотиков и способах суицида, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Роскомнадзор провел мониторинг 8 и 11 сентября 2023 года. Регулятор нашел видео о способах самоубийства, местах покупки наркотиков, психотропных веществ и алкоголя в ночное время.

В видео также была информация об азартных играх и подстрекательство несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. По мнению ведомства, Google не приняла меры по удалению материалов.

Компанию уже штрафовали за неудаление запрещенной информации. В декабре 2023 года Google выписали штраф на ту же сумму — 800 тыс. руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних).