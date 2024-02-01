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В Дагестане установили подозреваемого в убийстве бойца Мутаева

МВД: подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Мутаева установили
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция Дагестана установила личность подозреваемого в убийстве 21-летнего жителя Махачкалы, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Речь идет о бойце смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева, которого застрелили у подъезда многоквартирного дома 31 января 2024 года.

В МВД сообщили, что информация о выстрелах поступила в полицию в 22:30 по местному времени. «Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию», — говорится в публикации.

В Махачкале убили бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова
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Следственный комитет завел дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК, до восьми лет заключения). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Мутаев занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По информации телеграм-канала Mash, на Мутаева ранее совершали покушение, нападавший стрелял в него, но не попал.

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Теги
МВД Дагестан Махачкала убийство
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