В Дагестане установили подозреваемого в убийстве бойца Мутаева
Полиция Дагестана установила личность подозреваемого в убийстве 21-летнего жителя Махачкалы, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
Речь идет о бойце смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева, которого застрелили у подъезда многоквартирного дома 31 января 2024 года.
В МВД сообщили, что информация о выстрелах поступила в полицию в 22:30 по местному времени. «Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию», — говорится в публикации.
Следственный комитет завел дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК, до восьми лет заключения). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что Мутаев занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По информации телеграм-канала Mash, на Мутаева ранее совершали покушение, нападавший стрелял в него, но не попал.
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