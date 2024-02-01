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Военная операция на Украине ,  
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Дума попросит конгресс CША осудить Украину из-за крушения Ил-76

В Госдуму внесли обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 с пленными
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Newsbelgorod / VK / Global Look Press
Фото: Newsbelgorod / VK / Global Look Press

В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными, следует из базы данных ведомства.

«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», — говорится в проекте обращения.

Накануне, 31 января, стали известны результаты экспертизы: самолет был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot, рассказал президент Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение рассмотрят 1 февраля.

Путин заявил, что Ил-76 с пленными сбили из американского ЗРК Patriot
Политика
Фото:Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. По данным российского Минобороны, на борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли.

В ведомстве сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты. Путин допустил, что ВСУ могли сбить Ил-76 по ошибке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы с российским самолетом, на борту которого находились украинские военнослужащие.

В Кремле в ответ на это отметили, что Россия согласна на международное расследование при условии, что крушение Ил-76 будут рассматривать в качестве «преступного действия киевского режима».

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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