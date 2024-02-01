Молдавия отменила режим ЧП в области энергетики
Молдавия отменила режим чрезвычайного положения в области энергетики, решение приняла национальная Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.
«Это решение было принято после того, как члены Комиссии установили, что благодаря диверсификации источников поставок и пополнению запасов, режим тревоги на рынке природного газа больше не требуется», — написал Водэ в своем телеграм-канале.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса в 2021 году. Комиссия по чрезвычайным ситуациям получила право принимать экстренные меры, в частности, устанавливать особый ускоренный режим закупки природного газа.
С запросом о введении чрезвычайного положения обратилась в парламент премьер-министр Наталья Гаврилица. Она заявила, что Молдавия столкнулась с «серьезным кризисом, связанным с резким ростом цен на газ во всем мире».
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