В ФБР заявили о попытке китайских хакеров атаковать инфраструктуру США

ФБР и Министерство юстиции США сорвали операцию китайских хакеров, которая была нацелена на американскую критически важную инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления ведомств.

«Эта операция подорвала усилия cпонсируемых государством (Китайской Народной Республикой) хакеров по получению доступа к критически важной инфраструктуре США, которую (Китай) сможет использовать во время будущего конфликта», — сказал помощник генерального прокурора Мэттью Олсен из отдела национальной безопасности Минюста США.

Речь идет о хакерской группировке Volt Typhoon. Как пишет Reuters, некоторые аналитики считают, что конфликт, о котором сказал Олсен, может начаться в случае вторжения китайской армии на Тайвань. По их мнению, в таком случае Китай может использовать проникновение хакеров в американские сети в своих интересах.

Директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в специальном комитете по Китаю палаты представителей конгресса США заявил, что китайские хакеры готовились «к уничтожению или разрушению гражданской критической инфраструктуры, которая обеспечивает нам безопасность и процветание». По его словам, злоумышленники были нацелены на водоочистные сооружения, электрические сети и нефтегазовые трубопроводы.

«Китайские хакеры нацеливаются на американскую инфраструктуру, готовясь к тому, чтобы сеять хаос и наносить реальный ущерб американским гражданам и сообществам, если или когда Китай решит, что пришло время для атаки», — сказал Рэй.

Китайское правительство ранее отрицало обвинения в поддержке хакеров Volt Typhoon.