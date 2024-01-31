Фигурантам дела о космическом телескопе назначили условные сроки

Фигурантам дела о хищении при разработке «Спектра-УФ» назначили условные сроки

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Трое фигурантов уголовного дела о хищении при разработке космического телескопа «Спектр-УФ» получили условные сроки, сообщает портал столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале. Двоих из них освободили от отбытия наказания.

Басманный районный суд Москвы вынес приговоры заместителю генерального конструктора НПО имени С.А. Лавочкина Александру Моишееву и главному инженеру НПО Владимиру Климушину. Кроме того, к условному сроку был приговорен заместитель гендиректора компании «Мосинформстрой» Алексей Омельяненко.

Всех троих признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Моишеева суд приговорил к трем годам заключения условно, Климушина — к двум годам и шести месяцам. Обоих освободили от отбытия наказания «в связи с истечением срока давности».

Омельяненко кроме статьи о мошенничестве вменили п. «а» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие в особо крупном размере денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). Суд назначил ему три года условно и штраф в размере 800 тыс. руб.

«Гражданский иск ГК (госкорпорации. — РБК) «Роскосмос» в сумме более 92 млн руб. удовлетворен», — сообщили в суде.

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По версии следствия, уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, разработчики «Спектра-УФ» во время подписания дополнительного соглашения к госконтракту «умышленно завысили стоимость работ со 160 до 252 млн руб». По данным агентства, фигурантом по делу также проходит гендиректор «Мосинформстрой» Анатолий Скакунов.

В январе 2023 года к трем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями приговорили гендиректора НПО им. Лавочкина Владимира Колмыкова.