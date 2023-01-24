Главу НПО им. Лавочкина и экс-руководителя РКК «Энергия» приговорили к 3 и 6 годам колонии

Главе НПО им. Лавочкина дали 3 года за договор о поставках двигателей США

Владимир Колмыков (Фото: krasm.com)

Гендиректора НПО им. Лавочкина Владимира Колмыкова приговорили к трем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РБК в пресс-службе Химкинского городского суда.

Бывший глава ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев получил по тому же делу шесть лет колонии. Суд постановил взыскать с обоих фигурантов более 662 млн руб. для возмещения ущерба.

12 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что СК и прокуратура расследуют дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Колмыкова и Солнцева. По словам собеседника издания, в марте 2015 года Колмыков — в то время исполнительный директор АО «НПО «Энергомаш» — под давлением прежде занимавшего эту должность Солнцева, который пролоббировал его назначение, подписал изменения к лицензионному соглашению в рамках контракта о поставках жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. В ходе расследования было установлено, что соглашение заключалось на невыгодных для России и НПО условиях.

Колмыков возглавил НПО им. Лавочкина в 2018 году. Его предшественник, Сергей Лемешевский, также стал фигурантом уголовного дела. В 2018 году его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий, сумму ущерба следователи оценили в 330 млн руб.

Солнцева арестовали еще в 2020 году. Тогда ему предъявили обвинения в хищении более 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС. Солнцев не признал вину.