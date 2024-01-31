В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщают корреспондент «Суспильне» и NV.ua со ссылкой на местные телеграм-каналы. Информация появилась около 16:00 мск.
Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу, она также действовала в Харьковской и Полтавской областях, а позднее распространилась на всю территорию страны.
Накануне, 30 января, взрывы прогремели в Полтаве. Тогда воздушную тревогу объявили в девяти украинских регионах — Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Сумской областях.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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