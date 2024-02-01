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Ефимов рассказал о новом масштабном инвестпроекте на севере Москвы

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти заключили договор аренды земельного участка в Молжаниновском районе, где инвестор обязуется построить производственный комплекс. Земля предоставлена по программе масштабных инвестиционных проектов (МаИП) — это значит, что арендная ставка составит всего 1 руб. в год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сам участок площадью около 3,4 га располагается за пределами МКАД на Новосходненском шоссе, которое проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги. По плану за пять лет (именно на такой период рассчитана льготная ставка аренды) девелопер должен построить там небольшой промышленный кластер для размещения современных производств. Площадь всего объекта составит 38 тыс. кв. м.

По оценкам вице-мэра Ефимова, реализация этого проекта потребует 4,2 млрд руб. инвестиций, по итогу же там будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Программа передачи земельных участков в аренду для строительства производства по льготной ставке 1 руб. в год является частью пакета антикризисных мер поддержки столичного бизнеса, запущенных весной 2022 года. С тех пор это уже 26-й проект, согласованный на льготных условиях. Кроме того, по программе МаИП участки выделяются инвесторам в особом порядке — без проведения торгов.

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инвестпроекты производство Москва Владимир Ефимов
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