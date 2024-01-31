Кравцов рассказал, чему будут учить на возвращенных в школу уроках труда

Кравцов рассказал, чему будут учить на возвращенных в школу уроках труда

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На уроках по предмету «Технологии» школьникам будут прививать любовь к труду и помогут с профориентацией, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Предмет вернется в учебные программы для 1–9 классов с 1 сентября 2024 года.

По словам Кравцова, урок труда поможет привить ученикам ценности труда, а также обучить их полезным навыкам.

«Урок труда будет включать в себя и элементы профориентации, наша цель — показать ребятам широкий спектр возможностей для самореализации», — подчеркнул он.

Кравцов отметил, что учебные программы составляют с учетом требований рынка труда в конкретном регионе. В средней школе — с 5-го по 9-й класс — школа определит вариативный модуль. В программе их три — «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

С 1-го по 4-й классы у школьников будет только два обязательных блока: «Технологии, профессии и производства» и «Технологии обработки материалов».

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В программу для средних классов войдут пять обязательных модулей: «Производство и технологии», «Технологии обработки пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование», а также один из трех вариативных.

На этих уроках школьники приобретут базовые навыки работы с различными материалами, познакомятся с миром профессий, получат основы графической грамотности, модуль «Робототехника» расширен в части беспилотных летательных аппаратов, пояснил министр.