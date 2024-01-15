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Кравцов назвал долю школ с оставшейся второй сменой обучения

Глава Минпросвещения Кравцов сообщил о 15% школ со второй сменой в России
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вторая смена осталась примерно в 15% российских школ, третьей смены уже нет ни в одной школе страны, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена», — сказал Кравцов.

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Путин поручал избавиться от обучения в третью смену в российских школах к 2023–2024 учебному году, во вторую смену — к 2025 году.

В феврале 2023 года Кравцов сообщил о строительстве в России за период с 2019 по 2022 год рекордного числа школ — 851. Всего до 2024 года планировалось построить 1300 новых школ, отмечал глава Минпросвещения.

Теги
Сергей Кравцов Минпросвещения школы
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