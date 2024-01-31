Шапша назвал посты о стрельбе в школах происками спецслужб Украины
Сообщения в анонимных телеграм-каналах о стрельбе в школах — фейки, их распространяют украинские спецслужбы, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.
«По анонимным телеграм-каналам пошла очередная рассылка фейковых сообщений о стрельбе в школах Калуги. <...> Это все работа украинских спецслужб», — написал Шапша, заверив, что школы находятся в безопасности.
Губернатор также призвал жителей региона доверять официальным источникам информации.
Накануне, 30 января 2024 года, правительство Калужской области опубликовало пост в телеграм-канале, назвав фейками сообщения о готовящихся нападениях в школах.
Там также назвали это работой украинских спецслужб, отметив, что публикации часто отправляют в родительские чаты «для устрашения населения».
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