Шапша: посты о стрельбе в школах — это фейки спецслужб Украины

Шапша назвал посты о стрельбе в школах происками спецслужб Украины

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сообщения в анонимных телеграм-каналах о стрельбе в школах — фейки, их распространяют украинские спецслужбы, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.

«По анонимным телеграм-каналам пошла очередная рассылка фейковых сообщений о стрельбе в школах Калуги. <...> Это все работа украинских спецслужб», — написал Шапша, заверив, что школы находятся в безопасности.

Губернатор также призвал жителей региона доверять официальным источникам информации.

Накануне, 30 января 2024 года, правительство Калужской области опубликовало пост в телеграм-канале, назвав фейками сообщения о готовящихся нападениях в школах.

Там также назвали это работой украинских спецслужб, отметив, что публикации часто отправляют в родительские чаты «для устрашения населения».