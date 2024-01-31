Гладков: после обстрела без света остались восемь сел, хуторов и поселков

Гладков сообщил о восьми селах и хуторах без света после обстрела

Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

В результате обстрела со стороны Украины хутора Панков без света остались восемь населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 8 населенных пунктов», — написал глава региона.

Он уточнил, что электричество отключили в поселках Красное, Первомайский, Ленинский, хуторах Марьино, Мухин, Панков, селах Вознесеновка и Нежеголь.

Ремонтные бригады приступят к устранению последствий, как только эти работы будут согласованы с Минобороны.