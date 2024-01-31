Гладков сообщил о восьми селах и хуторах без света после обстрела
В результате обстрела со стороны Украины хутора Панков без света остались восемь населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 8 населенных пунктов», — написал глава региона.
Он уточнил, что электричество отключили в поселках Красное, Первомайский, Ленинский, хуторах Марьино, Мухин, Панков, селах Вознесеновка и Нежеголь.
Ремонтные бригады приступят к устранению последствий, как только эти работы будут согласованы с Минобороны.
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