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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о восьми селах и хуторах без света после обстрела

Гладков: после обстрела без света остались восемь сел, хуторов и поселков
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press
Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

В результате обстрела со стороны Украины хутора Панков без света остались восемь населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 8 населенных пунктов», — написал глава региона.

Он уточнил, что электричество отключили в поселках Красное, Первомайский, Ленинский, хуторах Марьино, Мухин, Панков, селах Вознесеновка и Нежеголь.

Ремонтные бригады приступят к устранению последствий, как только эти работы будут согласованы с Минобороны.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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