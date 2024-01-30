Минобороны сообщило о продвижении группировки «Южная» на выгодные позиции
Воинские подразделения «Южной» группировки российских войск заняли за прошедшие сутки заняли более выгодные позиции, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Новые рубежи были взяты при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, уточнили в военном ведомстве.
«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — уточнили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска на купянском направлении установили контроль над селом Табаевка в Харьковской области.
Село взяли подразделения Западной группировки войск.
В Табаевке жили 34 человека, следует из данных последней переписи от 2001 года. Площадь села — 53 га. Кроме десятка домов там расположена молочная ферма. Этот населенный пункт находится примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска и в 30 км к северо-западу от Сватово.
В конце января российские военные заняли другое село в Харьковской области — Крахмальное. ВСУ «отошли на более подготовленные рубежи», в утраченном селе было лишь около пяти домов, уточнил начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
В середине месяца Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Веселое в ДНР.
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