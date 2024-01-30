 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о продвижении группировки «Южная» на выгодные позиции

Минобороны: группировка «Южная» за прошедшие сутки заняла более выгодные позиции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Воинские подразделения «Южной» группировки российских войск заняли за прошедшие сутки заняли более выгодные позиции, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Новые рубежи были взяты при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, уточнили в военном ведомстве.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — уточнили в Минобороны.

Минобороны России сообщило о взятии харьковского села Табаевка
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска на купянском направлении установили контроль над селом Табаевка в Харьковской области.

Село взяли подразделения Западной группировки войск.

В Табаевке жили 34 человека, следует из данных последней переписи от 2001 года. Площадь села — 53 га. Кроме десятка домов там расположена молочная ферма. Этот населенный пункт находится примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска и в 30 км к северо-западу от Сватово.

В конце января российские военные заняли другое село в Харьковской области — Крахмальное. ВСУ «отошли на более подготовленные рубежи», в утраченном селе было лишь около пяти домов, уточнил начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В середине месяца Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Веселое в ДНР.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Минобороны зона спецоперации позиции
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате 21 дрона над регионами России
Политика
Минобороны Швеции выступило против запрета на размещение ядерного оружия
Политика
Минобороны России сообщило о взятии харьковского села Табаевка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Минобороны сообщило о продвижении группировки «Южная» на выгодные позиции Политика, 14:24
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 14:23
Россия лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на Олимпиаде-2022 Спорт, 14:15
Орбан назвал человека, способного остановить конфликт на Украине Политика, 14:13
В США задержали мужчину за угрозу убить Байдена и Харрис Общество, 14:06
ЦБ спрогнозировал замедление роста ипотеки в 2024 году Недвижимость, 14:03
ОКР решил обжаловать решение ISU лишить Россию золота Олимпиады Спорт, 14:01
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Валиеву отстранили, у России отобрали золото Олимпиады. Что важно знать Спорт, 13:57
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 13:55
Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса лиры Инвестиции, 13:51
Участники «Би-2» отказались встречаться с российским консулом в Бангкоке Политика, 13:50
Найм через обучение: в чем плюсы такого подхода РБК и Softline, 13:47
Российские фигуристы сохранят выплаты за ОИ-2022 после наказания Валиевой Спорт, 13:44
Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие Политика, 13:42