Шойгу заявил о лучшем периоде в отношениях России и Китая в военной сфере
Отношения России и Китая в военной сфере переживают лучший период в своей истории, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он провел переговоры по видеосвязи с недавно назначенным китайским коллегой Дун Цзюнем.
По словам Шойгу, сейчас российско-китайские отношения в военной области «неуклонно развиваются по всем направлениям».
«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности», — сказал министр, отметив, что эти действия не направлены против третьих стран.
Минобороны Китая сообщило, что коллеги обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Отношения стран сохраняют стратегическое партнерство на высоком уровне, заверили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин весной 2023 года назвал российско-китайские отношения «краеугольным камнем» глобальной стабильности и «образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».
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