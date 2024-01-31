 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шойгу заявил о лучшем периоде в отношениях России и Китая в военной сфере

Шойгу: отношения России и Китая в военной сфере переживают лучший период
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Отношения России и Китая в военной сфере переживают лучший период в своей истории, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он провел переговоры по видеосвязи с недавно назначенным китайским коллегой Дун Цзюнем.

По словам Шойгу, сейчас российско-китайские отношения в военной области «неуклонно развиваются по всем направлениям».

«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности», — сказал министр, отметив, что эти действия не направлены против третьих стран.

Путин заявил о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Минобороны Китая сообщило, что коллеги обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Отношения стран сохраняют стратегическое партнерство на высоком уровне, заверили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин весной 2023 года назвал российско-китайские отношения «краеугольным камнем» глобальной стабильности и «образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Персоны
Россия Китай Сергей Шойгу Минобороны переговоры
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Китай призвал скорее возобновить в ООН переговоры по конфликту на Украине
Политика
Китай сообщил о росте поставок нефти и СПГ из России на четверть
Экономика
Кремль назвал чувствительной сферой взаимодействие с китайскими банками
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
В Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд Политика, 14:57
В Минпромторге решили создать управление по дронам и роботам Технологии и медиа, 14:55
Новак рассказал о всплесках дисконта на российскую нефть Экономика, 14:53
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 14:45
Россиянка вышла в 1/4 финала турнира WTA в Таиланде после отказа испанки Спорт, 14:44
Стала известна дата первого боя Умара Нурмагомедова в UFC после операции Спорт, 14:44
Инвесторы Китая увеличили вложения в золото на фоне падения рынка акций Инвестиции, 14:41
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:35
В Киеве заявили о зачислении в бюджет активов Сальдо и Дерипаски Политика, 14:33
Напишите своей компании некролог. Как создать прорывной бренд Pro, 14:32
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 14:31
«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете Политика, 14:17
WP узнала, как Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного Политика, 14:09
Почему россияне считают профессию маркетолога не перспективной Тренды, 14:05