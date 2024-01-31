Шойгу: отношения России и Китая в военной сфере переживают лучший период

Шойгу заявил о лучшем периоде в отношениях России и Китая в военной сфере

Сергей Шойгу (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Отношения России и Китая в военной сфере переживают лучший период в своей истории, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он провел переговоры по видеосвязи с недавно назначенным китайским коллегой Дун Цзюнем.

По словам Шойгу, сейчас российско-китайские отношения в военной области «неуклонно развиваются по всем направлениям».

«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности», — сказал министр, отметив, что эти действия не направлены против третьих стран.

Минобороны Китая сообщило, что коллеги обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Отношения стран сохраняют стратегическое партнерство на высоком уровне, заверили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин весной 2023 года назвал российско-китайские отношения «краеугольным камнем» глобальной стабильности и «образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».