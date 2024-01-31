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Финансы ,  
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«Дочка» Visa ограничила переводы средств в Казахстан и из него

«Дочка» Visa Currencycloud ограничила переводы средств в Казахстан и из него
Фото: LDprod / Shutterstock
Фото: LDprod / Shutterstock

Финансовая платформа Currencycloud (принадлежит Visa), которая позволяет банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей, ограничила операции по переводу средств с Казахстаном, говорится на сайте компании. Внимание на появление страны в списке обратил FrankMedia.

В сообщении сказано, что Currencycloud «очень серьезно относится к своим обязанностям», а потому не может получать средства из некоторых стран и отправлять туда деньги в соответствии со своей «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций».

Среди стран, которых касаются ограничения, значится Казахстан. Всего в перечень включены 12 государств, в том числе Россия.

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Фото:Kikinunchi / Shutterstock

Visa объявила о покупке британской Currencycloud за £700 млн ($962 млн) в июле 2021 года. В 2022 году, после начала российской военной операции, международная платежная система прекратила работу в России.

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