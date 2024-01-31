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Политика ,  
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Шойгу заявил о необходимости увеличить производство самоходной артиллерии

Шойгу: необходимо увеличить объемы производства самоходной артиллерии

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о необходимости увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артиллерийских установок, передает пресс-служба военного ведомства.

«Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — сказал Шойгу в ходе совещания с руководством Уральского завода транспортного машиностроения в Екатеринбурге.

Шойгу заявил о необходимости увеличить производство самоходной артиллерии
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Также глава военного ведомства сообщил, что Минобороны подпишет долгосрочный контракт на новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Он отметил высокую востребованность этого оружия.

«Поэтому, я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива», — сказал он.

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Шойгу прибыл с визитом в Екатеринбург 30 января и проверил работу двух предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

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На предприятии концерна «Алмаз Антей» Сергей Шойгу осмотрел производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». В этом году план по производству «Калибров» был увеличен в два раза.

На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина Шойгу проверил цех сборки пусковых установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и «Бук».

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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