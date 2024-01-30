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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу доложили о росте выпуска «Калибров», «Искандеров» и ракет ПВО

Шойгу доложили о росте выпуска «Калибров», «Искандеров» и ракет ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу доложили о росте выпуска «Калибров», «Искандеров» и ракет ПВО
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Производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и ракет для оперативно-тактического комплекса «Искандер» в 2023 году было увеличено, госзаказ на их производство полностью выполнен.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минобороны, главе военного ведомства Сергею Шойгу доложил генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов.

Шойгу проинспектировал производство этих ракет на предприятии концерна «Алмаз-Антей».

«Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации», — говорится в сообщении Минобороны.

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В 2024 году план по производству «Калибров» увеличен в два раза и предприятие уже выполнило его на 17%, доложили министру.

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ОКР «Калибр» — семейство российских крылатых ракет большой дальности, которые используют для поражения как наземных целей, так и кораблей. Оценочная дальность стрельбы «Калибра» по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Шойгу также посетил машиностроительный завод имени М.И. Калинина, который выпускает системы противовоздушной обороны С-300В и «Бук». По словам гендиректора предприятия Николая Клейна, завод досрочно выполнил госзаказ 2023 года и приступил к выполнению плана 2024 года.

«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал Шойгу на совещании.

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Сергей Шойгу ракеты «Калибр» Искандер ракеты Минобороны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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