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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил о продвижении российских военных в Запорожье

Балицкий: российские силы продвигаются в Запорожской области, «сберегая состав»
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Евгений Балицкий.

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат», — сказал Балицкий.

Он добавил, что российские солдаты «берут» населенные пункты «очень аккуратно». «Обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — отметил губернатор.

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Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запорожская область осенью 2022 года вошла в состав России наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР. В регионе весной 2022 года ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах начали вещать российские телеканалы.

Часть территорий область остается под контролем Киева, в том числе региональный центр — город Запорожье. Временной столицей области является Мелитополь.

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Теги
Евгений Балицкий ВВС России Запорожская область
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