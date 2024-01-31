Балицкий сообщил о продвижении российских военных в Запорожье

Российские войска продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Евгений Балицкий.

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат», — сказал Балицкий.

Он добавил, что российские солдаты «берут» населенные пункты «очень аккуратно». «Обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — отметил губернатор.

Запорожская область осенью 2022 года вошла в состав России наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР. В регионе весной 2022 года ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах начали вещать российские телеканалы.

Часть территорий область остается под контролем Киева, в том числе региональный центр — город Запорожье. Временной столицей области является Мелитополь.