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Военная операция на Украине ,  
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Сотрудникам транспортной безопасности разрешили уничтожать беспилотники

Сотрудники транспортной безопасности с сентября смогут уничтожать беспилотники
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Военная операция на Украине
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Новые законы в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам транспортной безопасности уничтожать беспилотники. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Сотрудники подразделений транспортной безопасности с 1 сентября 2024 года смогут пресекать работу беспилотников для защиты объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности.

Под беспилотниками понимаются беспилотные воздушные, надводные, подводные аппараты и суда, автоматизированные беспилотные комплексы и иные беспилотные транспортные средства.

Пресечение работы дронов будет осуществляться «посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов».

Порядок принятия решения о ликвидации дронов и перечень должностных лиц подразделений транспортной безопасности, которые могут принять это решение, определяются Ространснадзором по согласованию с ФСБ России.

МВД утвердило правила уничтожения беспилотников
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В декабре 2023 года МВД утвердило порядок пресечения функционирования всех видов беспилотников.

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В документе говорилось о беспилотных воздушных, подводных и надводных судах и аппаратах, беспилотных транспортных средствах и иных автоматизированных комплексах.

Дрон аналогично может быть сбит путем подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, либо путем уничтожения устройства.

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