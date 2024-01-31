Путин подписал закон о компенсации за задержку зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон вносит изменения в 236 статью Трудового кодекса. Теперь с работодателя можно взыскать проценты, когда причитающиеся сотруднику выплаты не начислили и суд признал право на их получение. Сумма будет исчисляться с даты, следующей за днем, когда средства должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно. Процент составляет не менее 1/150 от размера действующей ключевой ставки ЦБ.

Конституционный суд признал не соответствующей Основному закону ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса, которая касается материальной ответственности работодателя за задержку выплаты зарплаты и других причитающихся работнику выплат.

Статья не позволяет взыскать с работодателя проценты в случае, когда выплаты не были начислены своевременно. При рассмотрении трудовых споров суды, обязывая работодателей выплатить проценты, зачастую не применяют статью ТК к суммам, которые не начислялись. Тем самым работодатели фактически освобождались от материальной ответственности за неначисление причитающихся работнику выплат.

В 2020 году сотрудник ПАО «Иркутскэнерго» Игорь Сергеев был уволен в связи с сокращением штата работников организации. Не согласившись с увольнением, он обратился в суд с иском о восстановлении на работе, компенсации морального вреда и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора и неначислении премии.

Он также потребовал взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, оплату отпуска, другие выплаты и проценты за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, предусмотренные статьей 236 ТК.

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Суд признали виновное бездействие работодателя по неначислению причитающихся Сергееву выплат, но во взыскании процентов отказал, мотивировав решение тем, что в случае Сергеева суммы были взысканы по суду, а материальная ответственность работодателя за задержку расчета наступает только при нарушении срока выплаты уже начисленных работнику денежных средств.