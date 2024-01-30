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Военная операция на Украине ,  
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В Полтаве прозвучали взрывы

В Полтаве прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Полтаве слышны звуки взрывов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей.

Сообщение о взрывах появилось в 21:02 мск.

По данным «Страна.ua» по состоянию на 21:07 мск, воздушная тревога была объявлена в девяти украинских регионах. Сигналы тревоги, помимо Полтавской области, прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Сумской областях.

В Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вечером 28 января взрывы раздавались в Полтаве и Кременчугском районе Полтавской области. В ряде регионов Украины была объявлена тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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