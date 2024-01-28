В Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы
В Полтаве и Кременчугском районе Полтавской области прогремели взрывы, сообщают Суспільне, ТСН и Zn.ua.
Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Сигналы тревоги, помимо Полтавской области, прозвучали также в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Николаевской и ряде других регионов Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы