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Военная операция на Украине ,  
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В Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы

В Полтаве и Кременчуге раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Полтаве и Кременчугском районе Полтавской области прогремели взрывы, сообщают Суспільне, ТСН и Zn.ua.

Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Харькове, Полтаве и Кременчуге прозвучали взрывы
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сигналы тревоги, помимо Полтавской области, прозвучали также в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Николаевской и ряде других регионов Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
взрывы Полтава Кременчуг
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