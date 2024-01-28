В Полтаве и Кременчуге раздались взрывы

В Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Полтаве и Кременчугском районе Полтавской области прогремели взрывы, сообщают Суспільне, ТСН и Zn.ua.

Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Сигналы тревоги, помимо Полтавской области, прозвучали также в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Николаевской и ряде других регионов Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.