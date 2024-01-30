В Брянской области сбили второй за вечер дрон
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, нет.
Трубчевский район расположен на юге Брянской области, он примыкает к границе с Сумской областью Украины.
Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике в полночь. Это второй сбитый дрон за вечер: около 22:00 мск 29 января губернатор писал, что над Жуковским районом также сбили беспилотник самолетного типа. Тогда никто не пострадал, разрушений также не было.
Минобороны в течение вечера сообщало об уничтожении только одного беспилотника.
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