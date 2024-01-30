Суд в Москве арестовал на семь суток прыгнувших с крыши парашютистов

Суд в Москве наказал арестом прыгнувших с крыши парашютистов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Трое мужчин, которые прыгнули с парашютами с крыши здания, в суде были наказаны административным арестом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Останкинский районный суд города Москвы признал троих мужчин, которые совершили прыжки с парашютом с крыши строящегося здания, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

Им назначили административный арест на срок от 5 до 7 суток.

В пресс-службе судов уточнили РБК, что прыжок, за который были арестованы мужчины, был совершен 29 января. Парашютистов доставили в отдел полиции по району Ростокино.

28 января подмосковный главк МВД заявил, что организовал проверку из-за прыжка парашютиста с балкона многоэтажки в Балашихе.

В ведомстве рассказали, что вечером 27 января в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что кто-то прыгнул с парашютом «с балкона одной из многоэтажек, расположенных на улице Дмитриева».

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Полицейские занимаются установлением личности мужчины. После идентификации его действиям «будет дана правовая оценка».