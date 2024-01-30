 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Москве наказал арестом прыгнувших с крыши парашютистов

Суд в Москве арестовал на семь суток прыгнувших с крыши парашютистов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Трое мужчин, которые прыгнули с парашютами с крыши здания, в суде были наказаны административным арестом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Останкинский районный суд города Москвы признал троих мужчин, которые совершили прыжки с парашютом с крыши строящегося здания, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

Им назначили административный арест на срок от 5 до 7 суток.

В пресс-службе судов уточнили РБК, что прыжок, за который были арестованы мужчины, был совершен 29 января. Парашютистов доставили в отдел полиции по району Ростокино.

МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе
Общество

28 января подмосковный главк МВД заявил, что организовал проверку из-за прыжка парашютиста с балкона многоэтажки в Балашихе.

В ведомстве рассказали, что вечером 27 января в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что кто-то прыгнул с парашютом «с балкона одной из многоэтажек, расположенных на улице Дмитриева».

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Полицейские занимаются установлением личности мужчины. После идентификации его действиям «будет дана правовая оценка».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
парашютист суд приговор Москва новости
Материалы по теме
МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе
Общество
Опытный парашютист разбился о воду во время соревнований в Чечне
Общество
В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась перед вылетающим самолетом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Госдума одобрила создание единого агента для туристического строительства Недвижимость, 16:07
Альфа-банк получил ₽118 млрд чистой прибыли по итогам 2023 года Отрасли, 16:06
Маркетплейсы ответили на идею сенаторов ограничить число пунктов выдачи Технологии и медиа, 16:06
Семь мифов о кариесе, в которые давно пора перестать верить Pro, 16:04
Гладков сообщил повреждении КАМАЗа и экскаватора при атаке дронов Политика, 16:01
Электроэнергетика — кровеносная система экономики: перспективы отрасли РБК Компании, 16:00
В Москве произошел пожар в здании, где располагалось отделение КПРФ Общество, 15:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пенсионный фонд Норвегии получил рекордные $213 млрд прибыли в 2023 году Инвестиции, 15:56
Глушаков расторг контракт с клубом из Второй лиги Спорт, 15:52
Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России Политика, 15:45
ЦБ указал на лукавство в позиции банков по льготной ипотеке Финансы, 15:45
Румыния сообщила, что F-16 c ее территории не ударял по военным России Политика, 15:42
Хуснуллин назвал объем земель в России под жилищное строительство Недвижимость, 15:40
Вице-чемпион мира Ракитич перешел в саудовский клуб Спорт, 15:31