В рамках реновации в Щукино возведут дом по индивидуальному проекту

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На западе Москвы в непосредственной близости от стадиона «Октябрь» начнется строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Возводиться новый жилой комплекс будет по адресу: ул. Живописная, 34/1, на участке площадью около 0,3 га. Проект предполагает создание здания общей площадью более 13 тыс. кв. м. «Дом будет спроектирован по индивидуальному проекту и станет достойным дополнением для обновляемой городской среды района Щукино», — добавила Княжевская.

В настоящий момент уже завершено проектирование градостроительного плана близстоящего участка, а начало строительство ожидается после завершения всех подготовительных этапов и получения необходимых разрешений.

Реновационная программа Москвы продолжает набирать обороты. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, переселение горожан в рамках программы либо завершено, либо осуществляется в отношении 1 тыс. расселяемых домов, а новым жильем уже обеспечен 150-тысячный москвич.