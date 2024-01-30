В рамках реновации в Щукино возведут дом по индивидуальному проекту
На западе Москвы в непосредственной близости от стадиона «Октябрь» начнется строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Возводиться новый жилой комплекс будет по адресу: ул. Живописная, 34/1, на участке площадью около 0,3 га. Проект предполагает создание здания общей площадью более 13 тыс. кв. м. «Дом будет спроектирован по индивидуальному проекту и станет достойным дополнением для обновляемой городской среды района Щукино», — добавила Княжевская.
В настоящий момент уже завершено проектирование градостроительного плана близстоящего участка, а начало строительство ожидается после завершения всех подготовительных этапов и получения необходимых разрешений.
Реновационная программа Москвы продолжает набирать обороты. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, переселение горожан в рамках программы либо завершено, либо осуществляется в отношении 1 тыс. расселяемых домов, а новым жильем уже обеспечен 150-тысячный москвич.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео