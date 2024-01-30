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В Москве нашли мертвым писателя Ивана Оганова

Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в его московской квартире
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Москве на 81-м году жизни в своей квартире скончался писатель Иван Оганов, сообщил источник РБК, близкий к МВД и к территориальному отделу полиции.

По его информации, звонок в полицию поступил 29 января от знакомого Оганова. Он сообщил, что литератор не выходит на связь с 10 января, а во время последнего разговора жаловался на плохое самочувствие.

Прибывшие после звонка к квартире Оганова полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу, а материалы дела передали в Следственный комитет.

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Иван Оганов родился в 1943 году в Тбилиси, закончил Московский институт иностранных языков. Среди его произведений – поэма «Осень в Риме», романы «Песни об умерших детях», «Венок грехопадений», «Опустел наш сад», «Кровь Пастернака» и другие.

Первые его работы были опубликованы с 1991 по 1994 годы в журналах «Октябрь», «Новый мир» и «Континент».

Российский колумнист и драматург Николай Климонтович в 1994 году написал в критической заметке, что Оганов — «автор с очевидно устоявшимся и ни на кого не похожим голосом» и что его проза «производит сильное впечатление».

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