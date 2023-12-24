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В Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов

В Петербурге на 64-м году жизни умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов
Николай Ютанов
Николай Ютанов (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов. Об этом сообщил исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев, работавший с Ютановым в издательстве Terra Fantastica, на странице в «ВКонтакте».

«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал он. О смерти Ютанова написал также и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, назвавший его одним из своих первых издателей.

Писателя не стало 23 декабря.

Ютанов родился в 1959 году, он окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ; ранее — Ленинградский государственный университет) по специальности «астрономия». В 1981–1890 годах работал в Пулковской обсерватории РАН.

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В 1989 году Николай Ютанов написал фантастическую повесть «Путь обмана». Спустя год вышла его первая и единственная книга «Оборотень».

Ютанов был одним из основателей издательства фантастической литературы Terra Fantastica в 1990 году. Он также являлся гендиректором издательства. Terra Fantastica стало популярным благодаря изданию книг известных авторов-фантастов — Джона Рональда Руэла Толкина, Роджера Желязны, Бориса и Аркадия Стругацких.

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писатель издатель Санкт-Петербург фантастика
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