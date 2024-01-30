Министра иностранных дел Японии Камикаву публично назвали старушкой

Йоко Камикава (Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters)

Вице-президент Либерально-демократической партии Таро Асо во время публичного выступления в воскресенье назвал главу МИД Японии Йоко Камикаву старушкой. Асо несколько раз перепутал ее фамилию, назвав ее «Камимура», об этом сообщает Japan Today.

Таро Асо неоднократно делал замечания по поводу внешности Камикавы, говоря, что «ее нельзя назвать очень красивой»

Несмотря на это, он похвалил ее дипломатические навыки, сказав, что «она высказывает свое мнение и организует встречи с людьми, с которыми ей нужно встретиться самостоятельно, без помощи дипломатов». «Раньше таких министров иностранных дел не было. Взошла новая звезда», — его слова приводит издание The Japan News

Глава МИД Японии Йоко Камикава заявила, что главным приоритетом G7 должно стать освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также сообщила коллегам о готовности Японии выделить дополнительную помощь для палестинского анклава в размере $65 млн в дополнение к уже согласованному траншу в $10 млн, об этом сообщалось в ноябре прошлого года.