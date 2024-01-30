Министра иностранных дел Японии Камикаву публично назвали старушкой
Вице-президент Либерально-демократической партии Таро Асо во время публичного выступления в воскресенье назвал главу МИД Японии Йоко Камикаву старушкой. Асо несколько раз перепутал ее фамилию, назвав ее «Камимура», об этом сообщает Japan Today.
Таро Асо неоднократно делал замечания по поводу внешности Камикавы, говоря, что «ее нельзя назвать очень красивой»
Несмотря на это, он похвалил ее дипломатические навыки, сказав, что «она высказывает свое мнение и организует встречи с людьми, с которыми ей нужно встретиться самостоятельно, без помощи дипломатов». «Раньше таких министров иностранных дел не было. Взошла новая звезда», — его слова приводит издание The Japan News
Глава МИД Японии Йоко Камикава заявила, что главным приоритетом G7 должно стать освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также сообщила коллегам о готовности Японии выделить дополнительную помощь для палестинского анклава в размере $65 млн в дополнение к уже согласованному траншу в $10 млн, об этом сообщалось в ноябре прошлого года.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео