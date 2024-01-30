 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тульской области загорелась крыша жилого дома

Жилой дом загорелся на площади 800 кв. м в городе Ясногорск в Тульской области

В городе Ясногорск, который расположен на севере Тульской области, загорелась крыша многоэтажного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС.

О пожаре стало известно около 20:40 по местному времени (совпадает с мск). Загорелось четырехэтажное здание на улице Ленина. По информации МЧС, возгорание началось на четвертом этаже здания, однако позднее огонь перекинулся на кровлю.

К 22:55 площадь возгорания достигла 800 кв. м, однако открытое горение к тому моменту локализовали.

В Свердловской области загорелся цех с люля-кебабами, долмой и шашлыком
Общество
Фото:МЧС России

Из дома эвакуировали 40 человек, 12 из которых — дети. Часть жильцов отправили в пункт временного размещения в здании школы № 1. В МЧС уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.

В областной прокуратуре рассказали, что здание, где произошел пожар — это бывшее общежитие № 7, где сейчас приватизированы все жилые помещения. В доме три подъезда, он построен в 1960 году.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Администрация Ясногорского района пообещала оказать жильцам необходимую помощь. «Тем, кто не сможет вернуться в свои квартиры после ликвидации пожара, будет предоставлен маневренный фонд», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Пожар Тульская область жилой дом
Материалы по теме
Пожар в Театре сатиры в Москве потушили
Общество
В Туапсе потушили пожар на НПЗ, во время которого закрывали аэропорт Сочи
Общество
В Приморье из-за пожара с рудника «Николаевский» вывели 68 горняков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы Политика, 00:46
В Брянской области сбили второй за вечер дрон Политика, 00:33
В Тульской области загорелась крыша жилого дома Общество, 00:32
Foreign Affairs перечислил проблемы ВСУ с танками Leopard 2 Политика, 00:20
В Ереване мужчина скинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда Общество, 00:05
«Потеряли фигуристку столетия». Как отреагировали на отстранение Валиевой Спорт, 00:01
Росстат оценил убыль и прирост населения по регионам через 20 лет Экономика, 00:00
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов Политика, 29 янв, 23:52
В Подмосковье завели уголовное дело из-за трещины на фасаде многоэтажки Общество, 29 янв, 23:25
Пентагон переадресовал Киеву вопрос об отставке Залужного Политика, 29 янв, 22:56
СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами Инвестиции, 29 янв, 22:43
Почему новая немецкая партия DAVA вызвала бурную реакцию властей Политика, 29 янв, 22:41
Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины Политика, 29 янв, 22:36
Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании Бизнес, 29 янв, 22:22