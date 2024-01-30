В Тульской области загорелась крыша жилого дома

Жилой дом загорелся на площади 800 кв. м в городе Ясногорск в Тульской области

В городе Ясногорск, который расположен на севере Тульской области, загорелась крыша многоэтажного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС.

О пожаре стало известно около 20:40 по местному времени (совпадает с мск). Загорелось четырехэтажное здание на улице Ленина. По информации МЧС, возгорание началось на четвертом этаже здания, однако позднее огонь перекинулся на кровлю.

К 22:55 площадь возгорания достигла 800 кв. м, однако открытое горение к тому моменту локализовали.

Из дома эвакуировали 40 человек, 12 из которых — дети. Часть жильцов отправили в пункт временного размещения в здании школы № 1. В МЧС уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.

В областной прокуратуре рассказали, что здание, где произошел пожар — это бывшее общежитие № 7, где сейчас приватизированы все жилые помещения. В доме три подъезда, он построен в 1960 году.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Администрация Ясногорского района пообещала оказать жильцам необходимую помощь. «Тем, кто не сможет вернуться в свои квартиры после ликвидации пожара, будет предоставлен маневренный фонд», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте».