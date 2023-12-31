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Новый год 2024 ,  
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Полиции Норвегии выдадут оружие в новогоднюю ночь

Полиции Норвегии временно выдадут оружие в новогоднюю ночь
Сюжет
Новый год 2024
Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters
Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

В Норвегии полицейским в новогоднюю ночь временно выдадут оружие из-за угрозы антисемитских нападений. Об этом сообщила Норвежская полицейская служба.

«Основная работа полиции — обеспечивать безопасность населения. Хотя конкретных угроз в отношении Норвегии нет, руководством принято решение о временных изменениях, чтобы обеспечить наилучшее возможное реагирование на чрезвычайные ситуации в течение Нового года», — приводятся в сообщении службы слова директора по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Туне Ванген.

Речь идет о разрешении на ношение оружия полицейскими до полуночи 1 января. По словам Ванген, такое решение было принято из-за усиления угрозы для еврейских и израильских объектов на территории Норвегии. Однако она не стала уточнять, для каких именно объектов.

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Фото:Henadz Zhinkov / XinHua / Global Look Press
«Новый год — это время, когда множество людей собираются на различные мероприятия. Это превентивные меры, которые помогут усилить готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них за счет обеспечения повышенной оперативности со стороны полиции по всей стране», — заключила Ванген, призвав при этом жителей Норвегии праздновать Новый год «в обычном режиме».

Как ранее писала газета The Washington Post, в Норвегии полицейские, как правило, не носят оружие. Их вооружают в случае роста террористической угрозы, как, например, произошло в 2014 году. Тогда, согласно оценке руководства полиции, ожидалось, что теракты произойдут «с большой долей вероятности», и эксперимент с ношением оружия продлился чуть больше года.

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Норвегия Новый год

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