Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Жуковским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Позднее Минобороны сообщило, что дрон уничтожили около 21:50 мск.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к поселку Горьковский силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Минобороны уточнило, что уничтожены три реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ураган».
После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
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