 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Жуковским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Позднее Минобороны сообщило, что дрон уничтожили около 21:50 мск.

Гладков сообщил о сбитых целях на подлете к Горьковскому
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к поселку Горьковский силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Минобороны уточнило, что уничтожены три реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ураган».

После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область ПВО беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле двух сел в Брянской области
Политика
Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Политика
Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Пентагон переадресовал Киеву вопрос об отставке Залужного Политика, 22:56
СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами Инвестиции, 22:43
Почему новая немецкая партия DAVA вызвала бурную реакцию властей Политика, 22:41
Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины Политика, 22:36
Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании Бизнес, 22:22
Акции СПБ Биржи упали на 14% и отскочили обратно из-за сообщения брокера Инвестиции, 22:13
Над Брянской областью уничтожили беспилотник Политика, 22:13
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
FT узнала о поддержке ЕС «первого шага» по российским активам Политика, 22:04
WSJ узнала о вероятном отсутствии болтов на Boeing с оторвавшейся дверью Общество, 22:01
Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:58
«Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Коста-Рики Спорт, 21:41
Путин и Лукашенко утвердили 15 союзных программ России и Белоруссии Политика, 21:40
«Цифра брокер» сообщил, что прекратил все торговые операции на СПБ Бирже Инвестиции, 21:35
В Подмосковье 120 человек эвакуировали из-за трещины на фасаде дома Общество, 21:33