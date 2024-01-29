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В Свердловской области загорелся цех с люля-кебабами, долмой и шашлыком

МЧС: в свердловском Арамиле произошел пожар в цехе на площади 800 кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В производственно-складском здании в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади 800 кв. м. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Пожар произошел на Гарнизонной улице. Из горящего здания эвакуировали семь человек. В ликвидации огня участвовали 44 человека и 15 единиц техники. Возгорание уже потушили.

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Фото:Екатерина Христова / ТАСС

Издание 66.ru сообщает, что загорелся цех сети «Жизньмарт», где готовили блюда восточной кухни — три вида люля-кебаба, один вид шашлыка и один вид долмы. По данным издания E1, мясо готовили на открытом огне, но вероятной причиной стало не это, поскольку огонь начал распространяться с крыши.

Основатель компании Иван Зайченко сказал изданию, что масштабы ущерба из-за пожара оценить пока невозможно, причину возгорания еще не определили. В пресс-службе «Жизньмарта» заявили изданию Ura.ru. что пожар не повлияет на поставки продукции в магазины.

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Теги
Пожар МЧС Свердловская область шашлыки
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