МЧС: в свердловском Арамиле произошел пожар в цехе на площади 800 кв. м

В Свердловской области загорелся цех с люля-кебабами, долмой и шашлыком

Фото: МЧС России

В производственно-складском здании в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади 800 кв. м. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Пожар произошел на Гарнизонной улице. Из горящего здания эвакуировали семь человек. В ликвидации огня участвовали 44 человека и 15 единиц техники. Возгорание уже потушили.

Издание 66.ru сообщает, что загорелся цех сети «Жизньмарт», где готовили блюда восточной кухни — три вида люля-кебаба, один вид шашлыка и один вид долмы. По данным издания E1, мясо готовили на открытом огне, но вероятной причиной стало не это, поскольку огонь начал распространяться с крыши.

Основатель компании Иван Зайченко сказал изданию, что масштабы ущерба из-за пожара оценить пока невозможно, причину возгорания еще не определили. В пресс-службе «Жизньмарта» заявили изданию Ura.ru. что пожар не повлияет на поставки продукции в магазины.