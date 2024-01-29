ERR: в Эстонии осудили гражданина Грузии за кражу редких книг Пушкина и Гоголя

В Эстонии гражданина Грузии посадили за кражу книг Пушкина и Гоголя

Фото: Bodo Schackow / dpa / Global Look Press

В Эстонии суд приговорил к двум годам лишения свободы гражданина Грузии, укравшего из библиотеки в Тарту прижизненные издания произведений Пушкина и Гоголя, сообщает ERR.

Суд приговорил Беку Цирекидзе к трем годам лишения свободы, но сократил срок на треть, поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства. В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать Беку Цирекидзе из Эстонии наложить на него пятилетний запрет на въезд в страну.

Кроме того, Тартуский уездный суд удовлетворил гражданский иск Тартуского университета и обязал иностранца выплатить €158 тыс. в качестве компенсации материального ущерба. Он также должен оплатить судебные издержки в размере €2712.

Весной 2022 года Цирекидзе и его сообщник украли восемь редких книг из библиотеки Тартуского университета. Сотрудники учреждения заметили пропажу редких книг, среди которых были издания произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя почти 200-летней давности, лишь спустя месяцы. Злоумышленники заменили оригиналы качественными копиями.

В декабре 2022 года Цирекидзе был задержан в Риге за совершение аналогичного преступления. Его подельника задержать не удалось. Цирекидзе взяли под стражу и после отбытия наказания в Латвии перевели в Эстонию.

В ноябре 2023 года во Франции троих граждан Грузии задержали по подозрению в кражах редких изданий Пушкина.

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Первая их кража произошла в июле 2022 года. Тогда библиотекари Высшей нормальной школы в Лионе обнаружили, что вместо подлинников им вернули копии.



Затем в ночь на 10 октября 2023 года два вора при помощи лома вскрыли дверь библиотеки Национального института восточных языков и цивилизаций и вынесли оттуда десяток рукописей.

По версии следствия, фигуранты были причастны к сети, специализировавшийся на краже оригиналов произведений Пушкина по всей Европе.