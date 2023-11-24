Во Франции задержали трех граждан Грузии за кражу подлинников Пушкина

Во Франции троих грузин задержали по подозрению в кражах оригиналов Пушкина

Фото: Gerard Bottino / Keystone / Global Look Press

Во Франции задержали трех граждан Грузии, в том числе двух женщин, по подозрению в серии краж редких изданий произведений Александра Пушкина из библиотек, сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Первая кража произошла в июле 2022 года: тогда библиотекари Высшей нормальной школы (ENS) в Лионе обнаружили, что вместо подлинников им вернули копии.

Затем в ночь на 10 октября 2023 года два вора при помощи лома вскрыли дверь библиотеки Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) и вынесли оттуда десяток рукописей.

Перед ограблением двое мужчин пришли в библиотеку и попросили показать им подлинники «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» — так следователи выявили подозреваемых.

Троих подозреваемых в возрасте 24, 26 и 44 лет задержали 20 ноября. По версии следствия, они могут быть причастны к сети, специализировавшийся на краже оригиналов произведений Пушкина по всей Европе.

Мотивы действий задержанных пока не установлены. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают две версии: кражу для продажи на черном рынке коллекционеров или действия в рамках программы по возвращению в Россию культурного наследия, «разбросанного по Европе», отмечает издание.