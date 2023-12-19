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Путин ввел уголовную статью за повторную передачу телефона заключенным

Путин подписал законы, ужесточающие наказания за передачу заключенным телефонов
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Владимир Путин подписал два закона, которые ужесточают наказание за использование пронос телефонов в места заключения. Первый усиливает административную ответственность за правонарушение, а второй вводит уголовную за его повторное совершение. Оба документа опубликованы на портале правовой информации.

Первый закон вносит поправки в статью 19.12 КоАП РФ. В соответствии с ними передача заключенному запрещенных предметов, веществ или продуктов питания будет наказываться штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с конфискацией передачи.

Передачу и попытку передачи телефонов выделили в отдельную категорию. Теперь такие действия наказываются штрафом в размере от 25 тыс. до 50 тыс. руб. и конфискацией аппарата.

По второму закону Уголовный кодекс пополнился новой статьей. За повторную передачу телефона в колонию можно будет получить максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Предусмотрены и более мягкие наказания: штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., в размере зарплаты осужденного за годовой или двухлетний период, а также принудительные работы.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее передача в колонию или в СИЗО запрещенных законом предметов, веществ и еды, а также попытка их передачи наказывалась штрафом до 5 тыс. руб.

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Владимир Путин

политик, президент России

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